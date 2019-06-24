القاهرة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستعادل منتخب تونس مع نظيره الأنجولي إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد السويس في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.وافتتح اللاعب يوسف المساكني التسجيل للمنتخب التونسي في الدقيقة الـ 34 من ضربة جزاء، وتعادل اللاعب جالما كامبوس للمنتخب الأنجولي في الدقيقة الـ 73 من زمن المباراة.وبهذا التعادل، يتقاسم منتخبا تونس وأنجولا نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، في انتظار ما ستسفر عنه ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها بين منتخبي مالي وموريتانيا.// انتهى //22:32ت م0239