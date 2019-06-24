بيروت 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستأهل فريق العهد اللبناني إلى نهائي منطقة غرب آسيا (نصف نهائي البطولة) لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرغم من تعادله مع ضيفه الوحدات الأردني بدون أهداف على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية اليوم في بيروت في إياب الدور نصف النهائي لفوزه ذهابا 1-صفر في عمان .وسيواجه العهد في نهائي الغرب الفائز من مواجهة الغد بين الجزيرة الأردني والجيش السوري، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الجيش 3-صفر.// انتهى //22:45ت م0240