عمّان 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت عنوان " تنمية مستدامة.. وشراكة أقوى"، والمجلس التنفيذي للدورة الـ 56 لمنظمة المدن العربية، بمشاركة أمناء العواصم ورؤساء مجالس الحكم المحلي ورؤساء البلديات العربية.وقال الأمين العام لمنظمة المدن العربية المهندس أحمد حمد الصبيح في كلمته في افتتاح المؤتمر " نلتقي اليوم لنبحث ونتداول في قضايا وموضوعات تتصل بمدننا العربية والمراكز المحيطة بها حيث يشكل مؤتمرنا فرصة مقاربات تشاركية ومتجددة لتحقيق حضرية مستدامة تقوم على تعزيز مفهوم التعاون والشراكة".وأضاف " لقد اخترنا عنوان مؤتمرنا العام (تنمية مستدامة وشراكة أقوى) ليكون بمثابة دعوة للتأقلم مع معطيات العصر، إذ لم يعد يكفي الحديث عن المدن ودورها في النهوض بالتنمية المستدامة وإنما بقدرة المنتخبين المحليين على ضمان الشمول الكامل الذي يسمح بتحقيق الأمان والاستقرار وفرص تحسين الحياة، خاصة أن المدن اليوم في كل أنحاء العالم تواجه تحديات كبرى سواء على المستوى الديمغرافي والاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي والبيئي ما يتطلب فتح آفاق جديدة من العمل الجماعي لتفعيل الشراكة بمفهومها الشامل وتحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة".وستعقد على هامش أعمال المؤتمر، ورشة عمل من تنظيم مؤسسات منظمة المدن العربية الأولى تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لدعم استدامة المدن" بتنظيم مشترك بين المعهد العربي لإنماء المدن ومركز البيئة للمدن العربية، وكذلك ورشة أخرى بعنوان " إدارة المعرفة والمعلوماتية في المدينة العربية" بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية والمنتدى العربي للمدن الذكية.يذكر أن منظمة المدن العربية تتخذ من الكويت مقراً لها، وهي منظمة إقليمية غير حكومية تأسست العام 1967م، وتعني بشؤون المدن والبلديات وتضم أكثر من 600 مدينة وبلدية عربية.// انتهى //22:45ت م0241