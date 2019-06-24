القدس المحتلة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابين فلسطينيين من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين خلال حملة واسعة شنها في المخيم عقب اقتحامه من جهة الحاجز العسكري ودهمه للعديد من شوارعه الرئيسية والفرعية، وحوّلتهما إلى مركز تابع لها للتحقيق معهما.// انتهى //22:46ت م0242