الخرطوم 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستسلّم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.جاء ذلك لدى استقبال الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالخرطوم اليوم، وزير الخارجية الإرتري عثمان صالح، الذي يزور السودان حاليًا.وأوضح مستشار الرئيس الإريتري للشؤون السياسية إيماني قبراب أن وزير الخارجية الإريتري سلّم الرسالة لرئيس المجلس العسكري، تتعلق بدعم ومؤازرة إريتريا للسودان في المرحلة الانتقالية ودور المجلس في هذه المرحلة، وأن إريتريا لديها ثقة تامة في قدرة الشعب السوداني على إيجاد حلول.// انتهى //22:46ت م0243