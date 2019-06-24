عرعر 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.‏ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:53ت م0245