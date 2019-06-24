تونس 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسبدأت بمدينة المنستير التونسية اليوم، أعمال المنتدى الإقليمي لشمال إفريقيا للمحافظة على الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة بالتعاون مع تونس بمشاركة مثلين للجمعيات البيئية المنخرطة في الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ومشاركين من الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.وسيبحث المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، تجارب السنوات الأربع الماضية ووضع استراتيجيات للأربع سنوات المقبلة والإعداد للمؤتمر الدولي لسنة 2020م بمرسيليا الفرنسية والإعداد لخارطة طريق مستقبلية على غرار الانضمام إلى ما يعرف بالقائمات الخضراء.// انتهى //22:57ت م0248