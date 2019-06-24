أبوظبي 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور الإمارات حاليًا.واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب وسبل تنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما الصديقين.كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وخاصة التطورات الأخيرة التي تقوض أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها.// انتهى //23:49ت م0252