الخرطوم 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسقلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمقر السفارة في الخرطوم اليوم، رتبة عقيد لكل من العقيد ركن عيسى بن علي العنزي، والعقيد ركن عويض بن جوعان العتيبي، والعقيد ركن مصلح بن بجاد البقمي، وذلك بحضور المحلق العسكري بالسفارة العميد الركن إبراهيم العمير.وهنأ السفير جعفر، الضباط على هذه الثقة الملكية، متمنيًا لهم داوم التوفيق لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.بدورهم، أعرب الدارسون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، داعين الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته ويديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //23:51ت م0254