تبوك 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واستنظم جمعية التوحد بمنطقة تبوك بعد غدٍ، محاضرة بعنوان " اساسيات التدخل المبكر لأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد "، التي تستهدف اخصائيات وأمهات أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد, وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني أن المحاضرة التي تقدمها الدكتورة فاتن الزايدي , تأتي ضمن سلسلة الورش والدورات والمحاضرات التي تنظمها الجمعية بهدف خدمة أطفال التوحد وأسرهم، ورفع مستوى وعي المجتمع تجاههم وكيفية التعامل معهم, مشيرةً إلى أن المحاضرة سوف تتناول التعريف بأساسيات التدخل المبكر للأطفال المصابين باضطراب التوحد ، من حيث تعريف التدخل المبكر والفئة العمرية المستهدفة واهمية و أسباب التدخل المبكر و نبذة عن بعض برامج التدخل المبكر المستخدمة لتخفيف من حدة اضطراب التوحد ، وبعض النصائح والإرشادات للأسرة ، داعية الأمهات والمهتمات بالطفل التوحدي للحضور والاستفادة من المحاضرة.// انتهى //00:11ت م0255