الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للذوق العام بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم ورشة عمل بعنوان "جسر الذوق"، بحضور عدد من الجهات العاملة بالجسر من الجمارك و الجوازات بالجانبين السعودي و البحريني و أعضاء من الجمعية و المسافرين .وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع جمعية الذوق العام لتفعيل مبادرة نشر ثقافة الذوق العام بجسر الملك فهد، بهدف أخذ مرئيات المسافرين وأصدقاء الجسر والموظفين من الجهات الحكومية العاملة في مناطق إنهاء الاجراءات بشأن أبرز السلوكيات التي تؤثر سلباً بالذوق العام، والسلوكيات الإيجابية أيضاً وصولاً لتنفيذ أفضل المبادرات التي ستستخدم في البرامج التثقيفية والتوعوية للمسافرين والموظفين العاملين من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والجهات الحكومية في الجانبين السعودي والبحريني.من جانبه بين المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني أن هذه الورشة أتت بعد الصدى الإيجابي لرسائل الذوق العام والتي نُشرت في الشاشات بجسر الملك فهد من بداية عيد الفطر السعيد و حتى الآن، مشيراً إلى أنهم بصدد الوقوف على الإيجابيات و السلبيات و الاقتراحات التي تنتج عن الورشة المخطط لها مع مؤسسة الجسر لنشر ثقافة الذوق العام بطرق مبتكره و مواكبه لما نحن عليه الان من تطور تقني و معلوماتي.وفي الختام شكر الزياني المهندس عماد المحيسن و جميع أعضاء مؤسسة الجسر لتسهيل تفعيل الشراكة المجتمعية مع الجمعية.// انتهى //00:33ت م0256