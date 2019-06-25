القاهرة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسحقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.وبهذا الفوز، يتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بجدارة برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من منتخب تونس وأنجولا على نقطة واحدة بعد تعادل إيجابي، أما موريتانيا فتتذيل المجموعة بلا نقاط.// انتهى //01:12ت م0257