رياضي / بطولة أمم أفريقيا 2019م: المنتخب المالي يتغلب على موريتانيا ويتصدر المجموعة الخامسة
الثلاثاء 1440/10/22 هـ الموافق 2019/06/25 م واس
القاهرة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
حقق منتخب مالي فوزًا كبيرًا على منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.
وبهذا الفوز، يتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بجدارة برصيد 3 نقاط، فيما حصل كل من منتخب تونس وأنجولا على نقطة واحدة بعد تعادل إيجابي، أما موريتانيا فتتذيل المجموعة بلا نقاط.
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