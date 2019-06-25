الأمم المتحدة 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واسندد مجلس الأمن الدولي اليوم، بالهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان، باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".// انتهى //01:28ت م0258