اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
الثلاثاء 1440/10/22 هـ الموافق 2019/06/25 م واس
نيويورك 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 68ر8 نقطة، أو 03ر0% ، ليصل إلى 81ر26727 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11ر5 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 35ر2945 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 01ر26 نقطة، أو 32ر0% ، ليصل إلى 70ر8005 نقطة.
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