الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستعرض وبومبيو العلاقات الاستراتيجية والمستجدات الدوليةخادم الحرمين: شباب الوطن يتفانون في خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالاتالقيادة تهنئ رؤساء سلوفينيا وكرواتيا وموزمبيقولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركيةأمير القصيم يؤكد أهمية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة عاليةأمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير الشؤون الصحية ونائب مدير الشرطةالجبير: طهران ستدفع الثمن حال واصلت سياساتها العدوانيةالشورى يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةبدء استقبال طلبات الراغبين.. والنظام لن يكون على حساب المواطن.. «الإقامة المميزة».. جذب الاستثمارات النوعية والحد من التسترالمملكة تشارك باجتماع صندوق الاستجابة لحالات الطوارئالمالكي: الصاروخ المستهدف لمطار أبها إيراني الصنعالتحالف: تعويضات بـأكثر من 2 مليون ريال لمتضرري الحوادث العرضيةمنصور بن ناصر: الحوثي خالف الأعراف الدوليةترمب: مطالبنا من إيران وقف المساعي النووية ورعاية الإرهابالكويت ومصر: متمسكون بالثوابت الفلسطينيةسياسي ألماني: عصر أردوغان انتهىرجوي: ديكتاتورية النظام الإيراني لن تدوم أمام سيل المقاومة وانتفاضة الشعبالبرلمان العراقي يمرر ثلاث حقائب سيادية.. ووزارة شاغرةمصرع 14 داعشياً في العراقالانتقالي السوداني يدعو لتوحيد المبادرات.. ويشكل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة// يتبع //06:02ت م0003