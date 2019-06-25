عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/10/22 هـ الموافق 2019/06/25 م واس
الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يستعرض وبومبيو العلاقات الاستراتيجية والمستجدات الدولية
خادم الحرمين: شباب الوطن يتفانون في خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات
القيادة تهنئ رؤساء سلوفينيا وكرواتيا وموزمبيق
ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية
أمير القصيم يؤكد أهمية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة عالية
أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير الشؤون الصحية ونائب مدير الشرطة
الجبير: طهران ستدفع الثمن حال واصلت سياساتها العدوانية
الشورى يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
بدء استقبال طلبات الراغبين.. والنظام لن يكون على حساب المواطن.. «الإقامة المميزة».. جذب الاستثمارات النوعية والحد من التستر
المملكة تشارك باجتماع صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ
المالكي: الصاروخ المستهدف لمطار أبها إيراني الصنع
التحالف: تعويضات بـأكثر من 2 مليون ريال لمتضرري الحوادث العرضية
منصور بن ناصر: الحوثي خالف الأعراف الدولية
ترمب: مطالبنا من إيران وقف المساعي النووية ورعاية الإرهاب
الكويت ومصر: متمسكون بالثوابت الفلسطينية
سياسي ألماني: عصر أردوغان انتهى
رجوي: ديكتاتورية النظام الإيراني لن تدوم أمام سيل المقاومة وانتفاضة الشعب
البرلمان العراقي يمرر ثلاث حقائب سيادية.. ووزارة شاغرة
مصرع 14 داعشياً في العراق
الانتقالي السوداني يدعو لتوحيد المبادرات.. ويشكل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة
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