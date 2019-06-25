و أوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جرائم الحرب.. ومسؤولية العالم ): مازالت ميلشيا الحوثي التابعة لإيران تصر على اللعب بالنار، ومستمرة في رهن مقدرات الشعب اليمني وأمنه واستقراره، ومستقبل الأجيال فيه بيد ملالي إيران، وتنفيذ أجندات طهران الخبيثة على حساب اليمن، أرضا وشعبا، والعمل ضد مصالح المنطقة وأمنها واستقرارها. ذلك أن استمرار العصابة الانقلابية في استهداف المدنيين، ومهاجمة المنشآت المدنية داخل الأراضي السعودية بأسلحة ودعم إيراني، ليس سوى حلقة في سلسة جرائم الحرب المدانة عالميا، عُرفا وقانونا.وواصلت : ورغم الإدانات الواسعة التي أعقبت استهداف المدنيين في مطار أبها، إلا أن استمرار هذه الجرائم وضعت العالم بدوله ومنظماته ومؤسساته، أمام مسؤولية التصدي لهذا العبث، وتجفيف منابعه، ومحاسبة من يقف خلفه، حفظا للسلم الدولي، ومنعا لتهديد المصالح العليا لدول العالم أجمع.// انتهى //06:02ت م0006