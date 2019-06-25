نيوجيرسي 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسانتزع منتخب برمودا لكرة القدم نصرًا معنويًا 2 / صفر على منتخب نيكاراجوا مساء الاثنين في ختام مباريات الفريقين ببطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) .وحصد منتخب برمودا أول ثلاث نقاط له في البطولة وأنهى مشاركته في هذه النسخة من البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة، فيما ظل منتخب نيكاراجوا بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.وكان المنتخبان ودعا البطولة رسميًا قبل هذه المباراة حيث حجز منتخبا هايتي وكوستاريكا بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني (دور الثمانية) .وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليخوان سيمونز ونخي ويلس هدفي اللقاء في الدقيقتين 60 و71 .// انتهى //06:05ت م0007