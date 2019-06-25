بيلو هوريزونتي 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأكمل منتخب باراجواي لكرة القدم عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) مستفيدًا من تعادل المنتخبين الإكوادوري والياباني 1 / 1 في ختام مباريات الدور الأول للبطولة.ومع التعادل بين المنتخبين الإكوادوري والياباني في هذه المباراة رفع الأول رصيده إلى نقطتين فقط وظل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، وحصد المنتخب الياباني نقطته الأولى في البطولة ليظل في المركز الرابع الأخير ويودع البطولة صفر اليدين.ونظرًا لتفوق منتخب باراجواي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين أيضًا على نظيره الإكوادوري بفارق الأهداف، تأهل منتخب باراجواي إلى دور الثمانية ليلتقي نظيره البرازيلي صاحب الأرض يوم الخميس المقبل على أحد مقاعد المربع الذهبي للبطولة.وكان المنتخب الياباني هو البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق شويا ناكاجيما في الدقيقة 15 وتعادل آنخل مينا للإكوادور في الدقيقة 35 .// انتهى //06:10ت م0008