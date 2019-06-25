نيوجيرسي 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأفلت منتخب هايتي لكرة القدم من مواجهة صعبة مع نظيره المكسيكي في دور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوزه الثمين 2 / 1 على نظيره الكوستاريكي مساء الاثنين في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة.ورفع منتخب هايتي رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام كوستاريكا الذي كان بحاجة فقط إلى التعادل لضمان الصدارة في ظل تفوقه بفارق الأهداف، علمًا بأن المباراة كانت مجرد صراع بينهما على الصدارة بعد تأهلهما رسميًا لدور الثمانية قبل هذه المباراة.وأنهى منتخب كوستاريكا الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف من النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس جيمي بيند نجم هايتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ولكن نفس اللاعب سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 81 بعدما تعادل زميله داكنز نازون لهايتي من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .وبهذا يلتقي منتخب هايتي نظيره الكندي في دور الثمانية فيما تلعب كوستاريكا مع المكسيك.// انتهى //06:16ت م0010