طرابلس 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع وزير الداخلية فتحي باشا آغا، ومطالبته وزير الداخلية بضرورة متابعة طرح الأحمال فيما يخص التيار الكهربائي ومعالجة ما يقع من خروقات أمنية بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، كما تم بحث الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة، والإجراءات المتخذة لتسيير دوريات للحفاظ على الأمن.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، موضحة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار الذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في البلاد.وتطرقت إلى مشاركة ليبيا برئاسة وزير الخارجية محمد سياله في قمة دول ضفتي المتوسط بمرسيليا الفرنسية، مؤكدًا أن الموروث الثقافي والإنساني المشترك بين دول ضفتي المتوسط المتمثل في المناطق والمدن الأثرية من شأنه أن يصبح عاملاً مهمًا للتنافس الاقتصادي بين هذه الدول الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية.ونوهت إلى لقاء قائد عام الجيش المشير خليفه حفتر مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، وتم بحث كيفية وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية في ليبيا.وعرجت على بيان قمة دول ضفتي المتوسط الختامي بمشاركة ليبيا، وإعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله بأن يجتمع رؤساء دول وحكومات منطقة البحر الأبيض المتوسط في غضون ستة أشهر للمضي قدمًا في مشاريع مشتركة وللسماح للمنطقة المغاربية بالانتعاش سياسيًا.// انتهى //07:32ت م0012