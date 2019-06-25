نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:41ت م0013