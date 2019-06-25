نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في مقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم .وأوضحت اللجنة أن البرنامج يشتمل على العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الانجليزية، ودورات في تعلم السباحة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية، وموجه لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتحفيزهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات والأنشطة التي تقدمها اللجنة للطلاب والطالبات في المنطقة خلال العطلة الصيفية.// انتهى //08:52ت م0014