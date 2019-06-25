جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات الجموم، والقنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حتى 8 مساءً.// انتهى //08:55ت م0015