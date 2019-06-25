مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبلت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام اليوم، وفداً من جمهوريتي غينيا وإندونيسيا من معهد اللغة العربية في البلدين.وزار الوفد مكتبة المسجد الحرام، ومعرض صفة العمرة، وذلك بالتنسيق مع إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، اطلعوا خلالها على ما يحويه المعرض من مقتنيات، مستمعين لشرح موجز عن أهمية التوعية بصفة العمرة الصحيحة.وفي ختام الزيارة عبّر الوفد عن شكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما لمسوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.// انتهى //10:05ت م0023