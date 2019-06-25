الجوف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة محمد بن فهد الشمري الذي تم تعيينه حديثاً.وفي بداية اللقاء، رحب سمو أمير منطقة الجوف بالشمري، متمنياً له التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها، في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل قطاعات الدولة، والاهتمام بفئة الرياديين والرياديات وما يقدمونه للمجتمع من تجارب أثبتت قدرة أبناء هذا الوطن على الانخراط بالأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته, والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بإذن الله -.وأعرب مدير بنك التنمية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للبنك وأنشطته، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع فيه .// انتهى //10:19ت م0025