تبوك 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، في مكتبه بالإمارة غداً، اجتماع لجنة الحج والعمرة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.وسيتم خلال الاجتماع الاطلاع على استعدادات الإدارات المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، ومدى جاهزية كل إدارة والتأكيد على حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حظهما الله - إلى تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم.كما سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //10:53ت م0034