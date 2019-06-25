إسلام آباد 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة باكستان الشديدة للهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتأكيد وقوفها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسيادتها.واهتمت بعزم الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة باكستان يوم الخميس المقبل تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية.وأخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي والقضاء على ثلاثة إرهابيين بينهم قيادي في تنظيم القاعدة.وسلطت الضوء على تعزيز باكستان علاقاتها مع روسيا إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع الصين لمواجهة التحديات الإقليمية التي تواجهها في ظل التغيرات بالمنطقة.أفغانياً تناقلت الصحف أنباء مقتل خمسة مسلحين من عناصر حركة طالبان باشتباكات مع القوات الحكومية في منطقة شهاب بمقاطعة تاخار شمالي البلاد.// انتهى //10:53ت م0035