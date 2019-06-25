عمّان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم أمس، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء التأكيد على حرص الأردن والاتحاد الأوروبي تطوير شراكتهما وزيادة التعاون في جميع المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.// انتهى //11:21ت م0044