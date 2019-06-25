نيويورك 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأكدت الكويت أن الاستجابة الفعالة والدائمة للتحديات التي تشكلها زيادة النزوح القسري لن تنجح إلا عبر معالجتها بشكل شامل وبكل أبعادها.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، بجلسة مجلس الأمن بصيغة (آريا) حول "الاستجابة بفعالية لاحتياجات اللاجئين والمشردين والعائدين" التي نظمها مساء أمس، كل من غينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.وقال السفير العتيبي: "إن العالم احتفل باليوم العالمي للاجئين الخميس الماضي، بحزن شديد حيث كشف آخر تقرير بشأن الاتجاهات العالمية لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين والمشردين داخليًا وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8ر70 مليون ويقع على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة الى مسؤولية الحفاظ على السلم والامن الدوليين، مسؤولية محاسبة من لا يلتزمون بالقوانين الدولية وأولئك الذين يؤججون النزاعات التي تسببت في أغلب موجات النزوح التي يشهدها عالمنا اليوم".وأوضح أنه كثيرًا ما تسهم هذه التدفقات بدورها في خلق المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي الأمر الذي يؤدي الى حلقة من النزاع والتشريد يعزز ويغذي كل منهما الآخر، مؤكدًا إيمان دولة الكويت بأهمية معالجة الأزمات خلال مراحلها الأولية للحيلولة دون تفاقمها ومعالجة جذورها لضمان عدم اندلاعها مرة أخرى، مما يتوافق تمامًا مع رؤية الأمين العام والدور المنوط بهذه المنظمة التي يجب على جميع أجهزتها أن تعمل معًا لتحقيق هذه الغاية.وشدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر استخدام جميع الأدوات المتاحة له لإنهاء النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مبينًا أن أي أزمة عالمية تتطلب نهجًا عالميًا لمعالجتها قائمًا على التعاون الإقليمي والدولي.// انتهى //11:42ت م0048