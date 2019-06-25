نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأجرى المختبر الإقليمي وبنوك الدم بنجران منذ بداية العام الحالي 1440هـ أكثر من 143964 فحصًا، شملت 7710 فحصًا لعينات أمراض الدم، و 1796 فحصًا للسموم والأدوية، وإجراء 28048 فحصًا للأمراض المعدية للمتبرعين، و 9411 فحصا جرثوميا لمياه المنشآت.وأوضحت "صحة نجران" أنه تم إجراء 42332 فحصًا لهرمونات البالغين و9421 فحصًا لهرمونات حديثي الولادة، فيما بلغ عدد فحوص الفيروسات 16327 فحصًا وفحص 16275 للنات و 174 فحص (PCR) و 12470 فحص الأمصال، كما تم إجراء 2505 فحوص لما قبل الزواج وعمل 10696 فحصًا للعمالة الوافدة.وفي نفس السياق بلغ عدد المتبرعين في حملات التبرع بالدم التي نفذتها صحة نجران بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 362 متبرعًا، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون"، حيث تم من خلال الحملات تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى إمكانية معرفة احتياج بنوك الدم من خلال تطبيق وتين.// انتهى //11:49ت م0050