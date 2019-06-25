الجزائر 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم قرار رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح بإصدار مراسيم رئاسية تتضمن ترقيات لضباط الجيش الوطني الشعبي الجزائري بمناسبة ذكرى الاستقلال الموافقة الخامس من يوليو القادم.وتابعت إعلان لجنة الانتخابات المركزية في موريتانيا فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في البلاد من الجولة الأولى وبأغلبية مريحة من الأصوات.ورصدت تطورات الأوضاع في السودان، لافتة إلى تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمداني حميدتي، أن التغيير الذي يعرفه السودان حقيقي سيعود بالخير على البلد وكافة فئات الشعب السوداني.// انتهى //11:54ت م0051