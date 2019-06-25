الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة استعداداتها لانطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في مختلف مراكز التدريب على مستوى المنطقة، التي تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات وتنظمها إدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات، بمشاركة أكثر من 4 الآف معلم ومعلمة في مختلف مراكز التدريب التربوي في المنطقة.وأعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني جاهزية تعليم المنطقة لانطلاق برامج التدريب الصيفي, مشيراً إلى أهمية التدريب المستمر باعتباره حجر الزاوية في جودة الأداء في الميدان التربوي، مؤكداً ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح العملية التعليمية والتربوية.ونوه الدكتور الزهراني على فاعلية التدريب المقنن وأثره في إحداث التغيير الإيجابي للمتدرب، الذي يتحقق من خلاله أهداف العمل التربوي والتعليمي حتى تكون مدارسنا نواة للتطوير وذات مبادرات في التأثير في جميع المجالات التعليمية وبخاصة في مجال التدريب، متمنياً أن ينعكس مردود هذا التدريب على أداء المعلمين داخل مدارسهم في رعاية وصقل مواهب الطلاب وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما يدعم قدراتهم الإبداعية ويذكي روح التنافس الشريف في الميدان التعليم.بدوره أشار مدير إدارة التدريب والابتعاث للبنين حسين علي دماس, أن البرامج التدريبية ستنطلق في 4 إلى 29 ذو القعدة يقدم خلالها 113 برنامجاً تدريباً مخصصاً للبنين و يستفيد منها 2072 معلماً في مراكز التدريب المعدة لذلك.بدورها أوضحت مديرة التدريب والابتعاث "للبنات" ندى سعيد الزرقوي, أن عدد المعلمات المسجلات في التدريب الصيفي قد بلغ 2009 معلمة، خصص لهن أكثر من 100 برنامج تدريبي في مراكز التدريب المنتشرة في محافظة العقيق والمندق والقرى وبلجرشي, إضافة إلى مركز وسط الباحة، مبينة أن القاعات التدريبية قد جهزت بأحدث التجهيزات المعينة على تقديم البرامج ولتحقق الهدف المنشود من إقامتها.// انتهى //11:57ت م0052