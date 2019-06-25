جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة جعفر محمد عبدالرحيم.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, فهد بن رقوش الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة.وقدم سموه التهنئة له بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد.// انتهى //12:02ت م0054