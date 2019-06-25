الدمام 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستنظم غرفة الشرقية يوم الأحد القادم، ورشة عمل تعريفية حول "برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة"، ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات، يتم خلالها عرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.ونوه عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، أن اللجنة قد دأبت على رصد المواضيع التي تهم قطاع المقاولات، وتحاول قراءتها والوقوف على بعض التحديات التي تتسم بها، ومن ثم البحث عن مقترحات الحلول، وتعد مسألة العمالة من أبرز التحديات في الوقت الحاضر، متمنياً الخروج بجملة من التصورات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل بهذه الورشة.يذكر أن برنامج "أجير" يعنى بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة الوافدة عن طريق توثيق عقودها، وتحديد صيغة العمل ما إذا كانت عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، أو العمل الدائم أو المؤقت.// انتهى //13:40ت م0080