نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستبدأ الكلية التقنية بنجران يوم الأحد المقبل استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 12 من شهر ذو القعدة وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.وبين مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 02 / 01 / 1441 هـ، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.وأكد آل عتيق أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و 40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.// انتهى //13:43ت م0081