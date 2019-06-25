الخفجي 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخفجي غدًا، محاضرة بعنوان " الأبعاد الشرعية لطاعة ولي الأمر " يلقيها مدير عام الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة للهيئات أسامة بن سعود العمري، وذلك بجامع خباب بن الأرتّ بالخفجي.وتتناول محاور المحاضرة مواضيع وجوب التمسك بالسنة، والطاعة لولي الأمر، والأدلة الدالة على وجوب التمسك بطاعة ولي الأمر، إضافة الى الأضرار بعدم السمع والطاعة لولي الأمر .// انتهى //13:44ت م0082