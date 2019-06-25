تبوك 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسنظمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة تبوك اليوم، محاضرة توعوية توعويه بأضرار آفة التبغ ومشتقاته وطرق التخلص منه، إضافة إلى مشاركة العيادة المتنقلة، استهدفت منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة، وذلك بمقر إدارة قوات الطوارئ بتبوك.وأوضح منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة تبوك طلال العطوي أن المحاضرة اشتملت على عدد من المحاور منها التعريف بمخاطر التبغ والأضرار التي تسببها هذه الآفة على الفرد والمجتمع، وطرق مكافحته وعلاجه والوقاية منه، ودور الأسرة والمجتمع في مكافحة التبغ، ودور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في العلاج، مشيراً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن أنشطة اللجنة المستمرة وعلى مدار العام بهدف نشر الوعي والتخفيض من نسبة التدخين, ومساعدة المدخن على الإقلاع عن التدخين للمحافظة على الصحة العامة والإسهام في بناء مجتمع خال من الأمراض والمخاطر, مضيفاً أنه تم عقب المحاضرة استقبال من لديهم الرغبة في الإقلاع عن التدخين وتم اعطائهم العلاج اللازم.// انتهى //13:45ت م0083