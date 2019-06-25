تونس 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غداً ، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العرب ،بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها تصور نموذجي لإدارة متخصصة بالرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام ، والأساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية ، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة ، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال سير العمل في الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية ولديها.// انتهى //13:45ت م0084