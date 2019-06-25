الخرطوم 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستمكنت قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر محملة في عربة كانت في طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، قادمة من ولايات كردفان غرب السودان.وقال رئيس دائرة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني اللواء عبدالقادر حسان فى تصريح له اليوم، إن قوة تابعة للجهاز نجحت في القبض على العربة التي استخدمت لتهريب السلاح وهي شحنة من أسلحة القرنوف والكلاشكنكوف وكمية من الذخائر.وأكد حسان جاهزية جهاز الأمن والمخابرات للتصدي لكل مامن شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كل شكال الجريمة المنظمة من تجارة البشر وتهريب السلاح.// انتهى //13:46ت م0085