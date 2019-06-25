جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بمقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة المُعيّن حديثاً اللواء علي المنتشري.وهنأ الأمير بدر بن سلطان اللواء المنتشري بمناسبة تعيينه, سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.من جهته عبر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره للأمير بدر بن سلطان ، مؤكداً حرصه وزملائه على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //13:49ت م0088