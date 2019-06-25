الطائف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسقام وفد من وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان أمس، بزيارة لمشروع مدينة الورود بالطائف، اطلع خلالها على سير العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز التي بلغت حدود 20% وفق البرنامج الزمني المعتمد.وضم الوفد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، ومستشار التطوير العقاري في وزارة الإسكان ممدوح الشرهان.ومشروع مدينة الورود عبارة عن مدينة سكنية عصرية مستدامة، يتم فيها استخدام أحدث التقنيات في البناء، ويضم المشروع (4775) فيلا، منها (3000) فيلا بالشراكة مع برنامج الإسكان، إضافة إلى 19 مدرسة و32 مسجداً و13 جامعاً و6 مراكز صحي و875 مرفقاً تجارياً و39 حديقة وملاعب للأطفال.وحصل مطور مشروع مدينة الورود على جائز افضل مطور عقاري من معالي وزير الاسكان وحصل المشروع على شهادة تميز من معرض سيتي سكيب العالمي.يذكر أن نسبة المبيعات في المشروع بلغت 100%، ولا زال الإقبال على قوائم الانتظار كبير ومستمر نظرا لتميز المشروع وأسعاره المنافسة.// انتهى //13:53ت م0090