الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسعقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري مع مندوبين من الهيئة الملكية للجبيل وينبع.وتمحور الاجتماع حول التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439 / 1440هـ، كما تطرق الاجتماع إلى عدة محاور هي: الهيكل التنظيمي للهيئة والاستثمارات التي تقوم بها، والإنجازات والمشاريع فيما يخص البيئة والحد من التلوث، والأهداف التي تحققها المشاريع، والتحديات والعوائق التي تواجهها الهيئة، والأهداف والاستراتيجيات التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها ومن أهمها المحافظة على البيئة وحمايتها، وتطويرها، وتنميتها، وتحسين المستوى المعيشي، والزمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية، وتطوير مخرجات التعليم وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن، وتوفير بيئة استثمار خدمية لجذب الاستثمارات، وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية العامة المتقادمة والمحافظة عليها، ورفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية، وتعظيم وتنويع الموارد المالية، وجذب صناعات تكاملية متنوعة ذات تنمية مضافة أعلى.كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة مراجعه خطة الطوارئ في المراكز الحيوية في الهيئة وأوضح المندوبون أن هذا هو المتبع بصورة مستمرة.حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني.// انتهى //13:56ت م0092