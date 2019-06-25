بريدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، المواطن عبدالله الحربي من أهالي محافظة النبهانية، نظير عمله الإنساني التطوعي أثناء جريان وادي الداث وتعاونه مع رجال الدفاع المدني .وأشاد سموه بما قام به من عمل ينم عن الحس الإنساني لديه، مؤكداً أن الجهود الموفقة التي يبذلها أهالي ورجال المنطقة في مساعدة القطاعات الأمنية كافة هي جهود مقدرة ومثمنة، لافتاً الانتباه إلى أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة، وأن النجاحات التي حققها رجال الأمن بتوفيق الله تعالى وفضله تمت بمساعدة المواطنين والمقيمين .وعبر المواطن عبدالله الحربي عن شكره لسمو أمير المنطقة على التكريم، وعده حافزا لتقديم مزيد من العمل الإنساني والتطوعي، مؤكداً أن ما قام به هو عمل إنساني وخيري يمليه الدين الحنيف.حضر التكريم محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيا، ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، ورئيس مركز الهمجة صنيتان بن عقاب بن تنباك.// انتهى //13:56ت م0093