الرباط 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستمكن الأمن المغربي ،اليوم، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة مسلحين موالين لـتنظيم داعش الإرهابي ، ينشطون بمنطقة الحوز بضواحي مدينة مراكش، وذلك في إطار العمليات الأمنية المنجزة من أجل رصد العناصر المسلحة الحاملة لمشاريع إرهابية.وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أنه خلال مداهمت الخلية الإرهابية تم التحفظ على بقايا مواد كيميائية وسوائل مشبوهة ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة.وأضاف البيان، أن زعيم هذه الخلية الإرهابية الذي قام باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، نسج علاقات مشبوهة مع عناصر تنشط بالخارج بهدف التخطيط والإعداد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمغرب باستعمال عبوات ناسفة، وذلك تماشيا مع الأجندة التخريبية لـتنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //14:00ت م0094