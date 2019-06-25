المنامة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,462.05 نقطة على ارتفاع قدره 7.27 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.55 نقطة على ارتفاع قدره 3.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و 910 آلاف و 105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونين و 129 ألفًا و 286 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 120 صفقة.// انتهى //15:14ت م0129