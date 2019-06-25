سكاكا 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غداً، محاضرة بعنوان "أسباب الانحرافات الفكرية لدى الشباب وسبل معالجتها"، يقدمها كلا من الدكتور عزام بن محمد الشويعر والدكتور ابراهيم بن خالد المخلف في جامع الفاروق بمركز النبك أبو قصر.ويأتي ذلك ضمن نشاطات الفرع لهذا العام لتعليم الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:17ت م0134