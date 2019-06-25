الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسقدّم مستشفى الافلاج العام خدماته لأكثر من 96 ألف مراجع من أهالي الافلاج والقرى والمراكز التابعة لها، وذلك خلال العام المنصرم 2018م, حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 47168 مراجعًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 49450 مراجعًا.وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 553 عملية جراحية كبرى وصغرى، من ضمنها جراحات اليوم الواحد، كما أجرى قسم المختبر 451316 فحصًا مخبريًا، و25134 فحصًا شعاعيًا.وبلغ إجمالي حالات الولادة التي تمت في المستشفى خلال عام 2018م 815 حالة، فيما بلغ عدد المنومين 5367 حالة.من جانب آخر وضمن خطواته التطويرية التي يشهدها المستشفى فقد تم تدشين خدمة تقديم الطلب الإلكتروني للرعاية المنزلية Home Care , وتأتي هذه الخطوة سعيًا لرفع مستوى جودة الخدمة ، حيث ستكف عن طالبي الرعاية المنزلية الجدد عناء الحضور للتقديم, إذ يمكنهم طلب ذلك عبر الموقع الرسمي للمستشفى ليقوم القسم المختص بدراسة الحالة والتأكد من أحقيتها للرعاية حسب الشروط الخاصة بالخدمة .// انتهى //15:18ت م0136