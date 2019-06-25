أبهـا 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسشارك فرع جامعة الملك خالد بتهامة عسير, في استقبال زوار المنطقة في كل من محافظات محايل عسير وبارق والمجاردة ورجال ألمع, وذلك ضمن مبادرة "حسن الوفادة" لاستقبال ضيوف المنطقة.وأوضح المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري, أن فرع الجامعة ممثلاً بإداراته وكلياته سيقيم عددًا من البرامج والدورات في مختلف محافظات تهامة عسير, تستهدف أبناء وأسر الزوار والمصطافين, ضمن الفعاليات والبرامج التي تقدمها الجامعة خلال صيف هذا العام.// انتهى //15:23ت م0137