عمّان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي البلوشي ، المعين حديثاً لدى الأردن.وأعرب سمو السفير خلال اللقاء، عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة تحرص على تواصلها الدائم مع أشقائها لتعزيز العلاقات القائمة وتحقيق المصلحة المشتركة فيما بينهما.وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث حول أهم المستجدات في المنطقة وعدداً من القضايا المهمة المشتركة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //15:31ت م0140