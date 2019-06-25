مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساعتمدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم الحساب الختامي، والميزانية العمومية للعام الماضي، فضلاً عن اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية 2019، بحضور المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان، ومدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمكة المكرمة أنس نوح.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي أن إيرادات الميزانية المالية السنوية للغرفة عام 2018 بلغت 88.101.913 ريالاً، فيما بلغت المصروفات العامة للغرفة 89.360.601 ريال. وقدرت موازنة العام المالي 2019 بإجمالي إيرادات تصل إلى 78.459.511 ريالاً، والمصروفات 82.735.293 ريالاً.وكشف هشام كعكي عن اعتماد الغرفة لاستراتيجية جديدة تحتوي على أكثر من 40 مبادرة متنوعة في مختلف المجالات، ستنعكس إيجابا على رجال وسيدات أعمال مكة المكرمة، إضافة إلى جميع شرائح المجتمع المكي.وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن انطلاق غرفة مكة المكرمة في مسيرتها المستقبلية لتنفيذ خططها وأهدافها الموضوعة من خلال استراتيجية طموحة لتحقيق غاياتها بخطوات علمية مدروسة تشكل ثمرة نتاج أفكار وخبرات، والسعي الحثيث في تجويد المنتج النهائي للغرفة التي تخطو بثقة نحو الاحتفال بيوبيلها الماسي لتثبت أن فاعلية العمل الجماعي تتجاوز المجهودات الفردية مهما بلغت قوتها، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على رفع مساهمة مكة المكرمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 12%.وبين أن غرفة مكة المكرمة تعمل على أن تكون العاصمة المقدسة ملتقى للاقتصاد والأعمال الإسلامية؛ لخدمة القطاع الخاص في مكة المكرمة، وجميع المنتسبين والمجتمع المكي، الأمر الذي دفع بها لاستحداث الاستراتيجية الشاملة لتواكب التحول الذي تشهده المملكة، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 تحقيقاً للمجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، وتماشيا مع تلك الاستراتيجية حولت الغرفة شعارها من "التنمية المستدامة" إلى "تنمية الأعمال والمجتمع".ولفت هشام كعكي إلى دور الغرفة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة حجم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الخاص، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي، وتخفيض البطالة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المسلمين لأداء الحج والعمرة، ورفع مستوى الوعي لديهم.من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن الغرفة دخلت مرحلة جديدة من العمل الجاد في القطاع الاقتصادي بخبرات وقدرات بشرية لخدمة القطاع الاقتصادي، ورعاية مصالح القطاع الخاص، وإثراء المواطن والمجتمع المكي بالعديد من الأعمال والفعاليات والمناسبات التي شكلت أجندة العمل في العام الماضي.وأكد الأمين العام أن تضامن وتكاتف قيادة الغرفة حقق أثراً ملموساً في الأداء المتناغم الذي أدى إلى ما حققته غرفة مكة المكرمة من نجاح عبر تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والزيارات الداخلية والخارجية واستقبال الوفود.// انتهى //16:49ت م0170